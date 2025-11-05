Innovation Week 2025. Москва

Форум практических решений и финал конкурса «Эра инноваций».

6 ноября состоится главное осеннее событие для технологических предпринимателей и новаторов — форум Innovation Week 2025. Мероприятие позиционирует себя как анти-конференция, отказываясь от обсуждения абстрактных трендов в пользу разговора о реальных решениях. Участников ждут исключительно практические кейсы и проверенные подходы, которые можно сразу применять в бизнесе.

Форум станет точкой притяжения для лидеров мнений, предпринимателей и инвесторов, заинтересованных в конкретных инструментах для роста. Innovation Week заявлена как пространство идей, решений и точек роста для бизнеса.

Центральным элементом программы станет очный финал конкурса технологичных проектов «Эра Инноваций». За три года проведено десятки отраслевых мероприятий, сформировавших мощное сообщество новаторов. Теперь лучшие из лучших стартапов и проектов, отобранные по строгим критериям, встретятся в финале. У них будет уникальная возможность представить свои разработки авторитетным экспертам, представителям бизнес-сообщества и потенциальным инвесторам для получения обратной связи, поиска партнеров и привлечения финансирования.

Что ждет гостей Innovation Week:

— Практические кейсы. Успешные истории внедрения инноваций и цифровой трансформации от ведущих компаний.

— Проверенные методики. Готовые инструменты и подходы для повышения эффективности бизнеса.

— Финал конкурса «Эра инноваций». Презентации перспективных технологических проектов и определение победителей.

— Нетворкинг. Возможность для нетворкинга с ключевыми игроками рынка — инвесторами, основателями стартапов и руководителями крупного бизнеса.

Для кого этот форум:

— Технологические предприниматели и основатели стартапов

— Руководители компаний, заинтересованные во внедрении инноваций

— Инвесторы и представители венчурных фондов

— Разработчики и руководители инновационных проектов

— Все, кто ищет практические инструменты для роста своего бизнеса.

Подробная программа, список спикеров и регистрация доступны на официальном сайте.