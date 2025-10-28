пИИтч‑контест. Онлайн

Конкурс коротких выступлений школьников на свободную тему.

Конкурс проходит, чтобы наглядно показать, что школьники, умеющие грамотно работать с AI, способны поднимать важные для общества вопросы, проводить исследование, находить обоснованные ответы (с факт-чекингом) и убедительно презентовать их. Мы хотим развивать ответственное использование искусственного интеллекта как усилителя мышления и публичной коммуникации. Примеры тем: предсказание стихийных бедствий, очистка воздуха и мирового океана, безопасная энергия, доступное образование, ранняя диагностика заболеваний, «умные» города и транспорт.

В конкурсе могут принять участие ученики старших классов. Участникам дается 6-8 минут выступления в TED-стайле, + 2-3 минуты Q& A. Главный приз — $1000.

Этапы конкурса:

— Этап 1. Сбор заявок, до 8 октября, 23:59 (мск).

— Этап 2. Отбор финалистов, до 15 октября, 23:59 (мск).

— Этап 3. Подготовка финалистов. 1-2 менторские сессии: структура, сторителлинг, слайды, факт-чекинг и anti-hallucination, до 29 октября, 18:00 (мск).

— Финал в Zoom — 29 октября, 18:00 (МСК). Выступления, подведение итогов и награждения победителей.