Цифровая трансформация госуслуг и банковского сектора. Астана

Эксперты расскажут о казахстанском и мировом опыте внедрения платформы APM.

Компания Performance Expert, официальный партнер мирового лидера в области мониторинга производительности приложений (APM) Dynatrace в Казахстане, проведет 9 октября отраслевое мероприятие «Цифровая трансформация госуслуг и банковского сектора». Конференция пройдет на площадке технопарка Astana Hub.

В условиях роста нагрузки на цифровые сервисы и повышенных требований к их доступности, бесперебойная работа ИТ-систем становится вопросом национальной безопасности и экономической стабильности.

Решением выступают платформы наблюдаемости с искусственным интеллектом, такие как Dynatrace, которые автоматически обнаруживают аномалии и находят корневые причины сбоев до их влияния на пользователей.

На конференции ведущие международные и казахстанские эксперты расскажут, как прогнозировать и предотвращать инциденты на 70% за счет предиктивных возможностей искусственного интеллекта и экономить на эксплуатации инфраструктуры до 30% благодаря автоматической оптимизации ресурсов.

Платформа нового поколения Dynatrace объединяет не только метрики, логи и трассировки, но и данные о безопасности, удобстве сервисов и влиянии IT-проблем на бизнес-показатели. Для банков и государственных органов Казахстана это возможность видеть единую картину состояния ИТ-систем и гарантировать доступность 99,99% даже в условиях гибридной инфраструктуры и растущих киберугроз.

Отдельный блок будет посвящен выступлению компании-заказчика, уже использующей Dynatrace в пилотном режиме.

По завершении будет организована панельная дискуссия с представителями Performance Expert и Dynatrace, где состоится обсуждение острых и сложных вопросов с лидерами ИТ-рынка.

«Внедрение передовых решений на базе искусственного интеллекта, таких как Dynatrace, — это прямой вклад в повышение качества цифровых услуг и укрепление доверия граждан к государственным и финансовым цифровым сервисам Казахстана», — отмечают организаторы.

Участники также смогут посетить практический тренинг по работе с платформой. По итогам выдается сертификат, подтверждающий новые компетенции.

Регистрация доступна на сайте мероприятия.