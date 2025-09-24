Следите за новостями

53% национального рынка IT-услуг приходится на Алматы

    Интерактивный тренинг для CISO. Атырау

    Тренинг погрузит участников в симулированную бизнес-среду, где они столкнутся со множеством неожиданных киберугроз.

    Мероприятие пройдет 25 сентября 2025 года
    Место проведения — г. Атырау, ул. Бактыгерей Кулманов 117, Somerset City Center Atyrau

    Softline приглашает на стратегическую бизнес-симуляцию, где в рамках командной работы вам предстоит выстроить стратегию кибербезопасности, выбирая лучшие методы проактивной и реактивной защиты.

    Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS) — это интерактивный тренинг, погружающий руководителей и других специалистов организаций в симулированную бизнес-среду, где участники столкнутся со множеством неожиданных киберугроз. Главная задача — постараться в этих условиях максимально повысить прибыль и сохранить доверие к своей игровой компании. Каждое действие команды-участника в ответ на происходящие события определяет дальнейшее развитие сценария, а в конечном итоге — то, какую прибыль получит или не получит «предприятие».

    Интерактивный тренинг для CISO предназначен для экспертов по бизнес-системам и линейных руководителей. В рамках тренинга приводятся примеры из реальной жизни и развиваются навыки, которые можно сразу же применить в работе.

    Программа мероприятия:

    16:00 — 16:20 Welcome-coffee, регистрация участников.
    16:20 — 16:30 Приветственное слово, ГК Softline. Роман Яшин, Директор Softline в Центральной Азии, ГК Softline.
    16:30 — 18:00 Интерактивный тренинг «Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS)». Манас Оспанов, руководитель промышленного сегмента «Лаборатории Касперского» по Центральной Азии и Монголии.
    18:00 — 18:30 Сессия вопросов и ответов.
    18:30 — 20:00 Фуршет.

    Для участия необходимо зарегистрироваться.

    Организатор — ГК Softline

