53% национального рынка IT-услуг приходится на Алматы

    Бизнес-ужин от Servercore. Алматы

    Как облачные хранилища помогают бизнесу управлять данными эффективнее.

    Мероприятие пройдет 29 сентября 2025 года
    Место проведения — Алматы

    Приглашаем вас на закрытый IT-ужин, где вместе с лидерами рынка Казахстана обсудим подходы к управлению облачной инфраструктурой.

    Программа:

    19:00 — 19:30 Регистрация и знакомство
    19:30 — 20:00 Эффективное управление данными: как бизнес может сократить расходы на 30%. Вадим Ерышев, облачный архитектор в Servercore.
    20:00 — 20:30 Кейсы клиентов и возможности облака для бизнеса в Казахстане. Жарас Марат, менеджер по развитию бизнеса в Servercore. Расскажем про результаты совместной работы с компаниями Bosch (официальный дилер немецкого бренда в Центральной Азии), Provizor (IT-разработчик платформы для автоматизации закупок розничных аптек в Казахстане), Alif Tech (FinTech-решение для осуществления платежей, денежных переводов и онлайн покупок).
    20:30 — 21:00 Панельная дискуссия: Хранение данных для эквайринга — как инфраструктура помогает минимизировать риски.
    21:00 — 22:00 IT-беш networking: общение на профессиональные темы и обмен опытом.

    Для участия в бизнес-ужине необходимо зарегистрироваться.

    Организатор — Servercore
    РК, г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 14, оф. 910

