Бизнес-ужин от Servercore. Алматы

Как облачные хранилища помогают бизнесу управлять данными эффективнее.

Приглашаем вас на закрытый IT-ужин, где вместе с лидерами рынка Казахстана обсудим подходы к управлению облачной инфраструктурой.

Программа:

19:00 — 19:30 Регистрация и знакомство

19:30 — 20:00 Эффективное управление данными: как бизнес может сократить расходы на 30%. Вадим Ерышев, облачный архитектор в Servercore.

20:00 — 20:30 Кейсы клиентов и возможности облака для бизнеса в Казахстане. Жарас Марат, менеджер по развитию бизнеса в Servercore. Расскажем про результаты совместной работы с компаниями Bosch (официальный дилер немецкого бренда в Центральной Азии), Provizor (IT-разработчик платформы для автоматизации закупок розничных аптек в Казахстане), Alif Tech (FinTech-решение для осуществления платежей, денежных переводов и онлайн покупок).

20:30 — 21:00 Панельная дискуссия: Хранение данных для эквайринга — как инфраструктура помогает минимизировать риски.

21:00 — 22:00 IT-беш networking: общение на профессиональные темы и обмен опытом.

