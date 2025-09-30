AWS Innovation Day 2025. Астана
Конференция по облачным технологиям и цифровым инновациям.
1 октября в AIFC пройдет AWS Innovation Day 2025. Это масштабная конференция по облачным технологиям и цифровым инновациям, где ведущие эксперты AWS представят передовые решения в области ИИ, интернета вещей, гибридных облачных инфраструктур и DevOps-практик. Откройте для себя технологии, которые уже сегодня определяют будущее цифровой трансформации в Казахстане и мире.
Для кого это событие?
— DevOps и MLOps инженеры — практики по CI/CD, IaC и ML-конвейерам.
— Стартапы и инноваторы — рост, инвестиции и глобальные партнерства.
— AI/ML-разработчики — новые инструменты AWS и возможности для прорывных решений.
— Руководители и топ-менеджеры — стратегии цифровой трансформации бизнеса.
— Госсектор — лучшие мировые практики AI для госуслуг и цифровизации.
— CTO, CIO, техдиректора — кейсы по внедрению гибридных решений с учетом локальных требований.
AWS Innovation Day — это возможность за один день получить концентрат мирового опыта и увидеть, какие технологии будут определять будущее цифрового Казахстана и региона.
