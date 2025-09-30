Следите за новостями

    AWS Innovation Day 2025. Астана

    Конференция по облачным технологиям и цифровым инновациям.

    Мероприятие пройдет 1 октября 2025 года
    Место проведения — г. Астана, пр-т Мангилик ел 55/19, блок С3.4, AIFC

    1 октября в AIFC пройдет AWS Innovation Day 2025. Это масштабная конференция по облачным технологиям и цифровым инновациям, где ведущие эксперты AWS представят передовые решения в области ИИ, интернета вещей, гибридных облачных инфраструктур и DevOps-практик. Откройте для себя технологии, которые уже сегодня определяют будущее цифровой трансформации в Казахстане и мире.

    Для кого это событие?

    — DevOps и MLOps инженеры — практики по CI/CD, IaC и ML-конвейерам.
    — Стартапы и инноваторы — рост, инвестиции и глобальные партнерства.
    — AI/ML-разработчики — новые инструменты AWS и возможности для прорывных решений.
    — Руководители и топ-менеджеры — стратегии цифровой трансформации бизнеса.
    — Госсектор — лучшие мировые практики AI для госуслуг и цифровизации.
    — CTO, CIO, техдиректора — кейсы по внедрению гибридных решений с учетом локальных требований.

    AWS Innovation Day — это возможность за один день получить концентрат мирового опыта и увидеть, какие технологии будут определять будущее цифрового Казахстана и региона.

    Регистрация.

    Организатор — qCloudy
    +7 (700) 333-89-90

