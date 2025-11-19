IBF 2025. Баку

Форум служит эффективной платформой для лидеров финансового сектора.

IX Международный банковский форум IBF 2025 пройдет 19–20 ноября. В этом году он будет посвящен теме «Надежное, безопасное и устойчивое банковское дело». Мероприятие проводится при поддержке Ассоциации банков Азербайджана, Центрального банка Азербайджана и Министерства цифрового развития и транспорта.

Как одно из наиболее значимых ежегодных событий в сфере финансов и банковского дела в регионе IBF стал важной вехой в экономическом календаре Баку.

Форум пройдет в девятый раз подряд. Он служит эффективной платформой для лидеров финансового сектора — здесь обсуждаются передовые идеи, анонсируются инновации, формируются партнерства и изучаются тренды финансовых технологий, цифровой трансформации и платежной экосистемы.

IBF — единственное банковское мероприятие в Азербайджане, на котором присутствуют все генеральные директора банков. Форум также объединяет руководителей органов регулирования, финтех-компаний, банковских ассоциаций, международных финансовых организаций, иностранных посольств, академического сообщества и влиятельных фигур отрасли — как из Азербайджана, так и из-за рубежа. Активное участие в IBF принимают делегации из соседних стран и ведущих международных финансовых центров, что делает форум по-настоящему региональной и глобальной площадкой для обмена опытом, диалога и установления деловых связей.

В дополнение к основной программе форума участников ждут встречи, вебинары, семинары и конкурсы, которые сделают мероприятие еще более насыщенным и интерактивным.

Мы будем рады приветствовать вас на этом престижном мероприятии в Баку!

