Digital Bridge 2025. Астана

Крупнейший технологический форум в Центральной Евразии в этом году пройдет 2-4 октября в Астане.

Тема Digital Bridge 2025 — Generative Nation: стратегический курс Казахстана на построение общества знаний, развитие человеческого капитала и переход от потребления технологий к их созданию и масштабированию на международных рынках.

Digital Bridge проводится в Астане с 2018 года с участием Главы государства, лидеров мировых компаний, ведущих международных и отечественных экспертов в сфере IT-инноваций, венчурных инвесторов со всего региона для обсуждения глобальных трендов цифровой трансформации, развития искусственного интеллекта и укрепления регионального технологического сотрудничества. С момента основания форум собрал более 67 000 участников из 100+ стран, свыше 1 000 спикеров; на его площадке презентовали разработки более 500 стартапов, в деловой программе участвовало около 500 инвесторов и бизнес-ангелов.

Ключевые события Digital Bridge 2025 — пленарное заседание с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, открытие международного центра искусственного интеллекта alem.ai, выступления лидеров мировой AI-индустрии, финал Generative Nation Pitch, стартап-соревнование Astana Hub Battle, аллея стартапов и выставка IT-компаний, церемония Digital Bridge Awards, тематические панельные сессии, deep tech-дискуссии и интерактивные зоны.

Основные организаторы Digital Bridge — международный инновационный кластер Astana Hub, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и акимат города Астаны.

Дополнительная информация о форуме доступна на официальном сайте Digitalbridge.kz.