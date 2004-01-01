PROFIT Telecom Day. Алматы

Конференция о новейших технологиях построения цифровых сетей в Казахстане.

PROFIT Telecom Day — это специализированная конференция, посвященная современным телекоммуникационным решениям в Казахстане.

На конференции будут затронуты актуальные вопросы и перспективы развития телекоммуникационной отрасли, включая спутниковую связь, магистральные каналы, городскую канализацию, а также мобильную связь, 5G, интернет вещей и другие. Еще один важный аспект — телекоммуникационная безопасность и регулирование отрасли в целом.

Конференция призвана стать площадкой для обсуждения самых острых и актуальных вопросов связи, способствовать сотрудничеству и обмену опытом всех заинтересованных сторон.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.