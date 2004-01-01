Следите за новостями

Цифра дня

На 125,3 млрд тг. оказано услуг связи в июле 2025 года

    PROFIT Telecom Day. Алматы

    Конференция о новейших технологиях построения цифровых сетей в Казахстане.

    Мероприятие пройдет 22 мая 2026 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty

    PROFIT Telecom Day — это специализированная конференция, посвященная современным телекоммуникационным решениям в Казахстане.

    На конференции будут затронуты актуальные вопросы и перспективы развития телекоммуникационной отрасли, включая спутниковую связь, магистральные каналы, городскую канализацию, а также мобильную связь, 5G, интернет вещей и другие. Еще один важный аспект — телекоммуникационная безопасность и регулирование отрасли в целом.

    Конференция призвана стать площадкой для обсуждения самых острых и актуальных вопросов связи, способствовать сотрудничеству и обмену опытом всех заинтересованных сторон.

    Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

    Организатор — PROFIT Events
    Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
    +7 (727) 390-32-20

     Добавить в Google Calendar