51,3 млрд тг. — эффект от проектов цифровизации в РК

    Mining & Metals Central Asia 2025. Алматы

    Крупнейшая отраслевая выставка «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов».

    Мероприятие пройдет 17 — 19 сентября 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Тимирязева 42, КЦДС «Атакент»

    С 17 по 19 сентября в Алматы пройдет на 30 Центрально-Азиатская международная выставка «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов» Mining and Metals Central Asia 2025. Это профессиональная площадка для демонстрации достижений казахстанских и зарубежных производителей оборудования, услуг и разработок в сфере ГМК. Выставка способствует расширению деловых контактов производителей и поставщиков со специалистами горнодобывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов, оптовых торговых компаний и других представителей отрасли.

    В рамках мероприятия состоится Kcell Demo Day — конкурс решений в реальные производства. Команды получат возможность представить свои инновационные решения в области IoT, AI, 5G и кибербезопасности для их внедрения в казахстанские производства.

    Организатор — Iteca
    +7 (727) 258-34-34

