Mining & Metals Central Asia 2025. Алматы

Крупнейшая отраслевая выставка «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов».

С 17 по 19 сентября в Алматы пройдет на 30 Центрально-Азиатская международная выставка «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов» Mining and Metals Central Asia 2025. Это профессиональная площадка для демонстрации достижений казахстанских и зарубежных производителей оборудования, услуг и разработок в сфере ГМК. Выставка способствует расширению деловых контактов производителей и поставщиков со специалистами горнодобывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов, оптовых торговых компаний и других представителей отрасли.

В рамках мероприятия состоится Kcell Demo Day — конкурс решений в реальные производства. Команды получат возможность представить свои инновационные решения в области IoT, AI, 5G и кибербезопасности для их внедрения в казахстанские производства.