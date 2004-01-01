PROFIT Retail & Finance Day. Алматы

Конференция о новых технологиях в ритейле и финансовом секторе Казахстана.

PROFIT Retail & Finance Day — это специализированная конференция, посвященная новым технологиям в сферах торговли и финансов в Казахстане. Конференция проводится ежегодно с 2015 года.

За последние несколько лет технологии развивались настолько стремительно, а разные сферы настолько тесно переплелись друг с другом, что порой невозможно провести границу. И в 2023 году мы окончательно поняли, что современный ритейл с его маркетплейсами и электронной коммерцией неотделим от банковских экосистем и платежных сервисов. Финтех связал эти сферы в единое целое. И в то же время традиционная финансовая инфраструктура отошла на второй план — банки переместились в смартфоны.

Итогом стало объединение двух конференций — Profit Retail Day и Profit Finance Day. Будет еще интереснее и полезнее!

Главные темы конференции:

— Цифровая революция: искусственный интеллект и технологические инновации в ритейле и финтехе

— Супераппы и экосистемы: развитие суперприложений и экосистем и их влияние на ритейл и финсектор

— Финтех: новые технологии в финансах, платежные системы

— Маркетплейсы: развитие торговых площадок и оптимизация точек сбыта

— Омниканальность: бесшовность онлайн- и офлайн-продаж и клиентского опыта

— Маркетинговые инновации: цифровые инструменты управления продажами и лояльностью

— Бизнес-интеллект: цифровая аналитика для бизнеса, ценные инсайты из больших данных

— Технологии для ТРЦ: современные решения для привлечения и обслуживания посетителей

— Удаленное обслуживание: дистанционная идентификация и верификация, обслуживание за пределами страны

— Логистика: цифровизация доставки и оптимизация цепочек поставок

— Персонал: инновации в обучении персонала, аутстаффинг.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.