    PROFIT Retail & Finance Day. Алматы

    Конференция о новых технологиях в ритейле и финансовом секторе Казахстана.

    Мероприятие пройдет 10 апреля 2026 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty

    PROFIT Retail & Finance Day — это специализированная конференция, посвященная новым технологиям в сферах торговли и финансов в Казахстане. Конференция проводится ежегодно с 2015 года.

    За последние несколько лет технологии развивались настолько стремительно, а разные сферы настолько тесно переплелись друг с другом, что порой невозможно провести границу. И в 2023 году мы окончательно поняли, что современный ритейл с его маркетплейсами и электронной коммерцией неотделим от банковских экосистем и платежных сервисов. Финтех связал эти сферы в единое целое. И в то же время традиционная финансовая инфраструктура отошла на второй план — банки переместились в смартфоны.

    Итогом стало объединение двух конференций — Profit Retail Day и Profit Finance Day. Будет еще интереснее и полезнее!

    Главные темы конференции:

    — Цифровая революция: искусственный интеллект и технологические инновации в ритейле и финтехе
    — Супераппы и экосистемы: развитие суперприложений и экосистем и их влияние на ритейл и финсектор
    — Финтех: новые технологии в финансах, платежные системы
    — Маркетплейсы: развитие торговых площадок и оптимизация точек сбыта
    — Омниканальность: бесшовность онлайн- и офлайн-продаж и клиентского опыта
    — Маркетинговые инновации: цифровые инструменты управления продажами и лояльностью
    — Бизнес-интеллект: цифровая аналитика для бизнеса, ценные инсайты из больших данных
    — Технологии для ТРЦ: современные решения для привлечения и обслуживания посетителей
    — Удаленное обслуживание: дистанционная идентификация и верификация, обслуживание за пределами страны
    — Логистика: цифровизация доставки и оптимизация цепочек поставок
    — Персонал: инновации в обучении персонала, аутстаффинг.

    Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

    Организатор — PROFIT Events
    Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
    +7 (727) 390-32-20, 317-14-92

     Добавить в Google Calendar