PROFIT Retail & Finance Day. Алматы
Конференция о новых технологиях в ритейле и финансовом секторе Казахстана.
PROFIT Retail & Finance Day — это специализированная конференция, посвященная новым технологиям в сферах торговли и финансов в Казахстане. Конференция проводится ежегодно с 2015 года.
За последние несколько лет технологии развивались настолько стремительно, а разные сферы настолько тесно переплелись друг с другом, что порой невозможно провести границу. И в 2023 году мы окончательно поняли, что современный ритейл с его маркетплейсами и электронной коммерцией неотделим от банковских экосистем и платежных сервисов. Финтех связал эти сферы в единое целое. И в то же время традиционная финансовая инфраструктура отошла на второй план — банки переместились в смартфоны.
Итогом стало объединение двух конференций — Profit Retail Day и Profit Finance Day. Будет еще интереснее и полезнее!
Главные темы конференции:
— Цифровая революция: искусственный интеллект и технологические инновации в ритейле и финтехе
— Супераппы и экосистемы: развитие суперприложений и экосистем и их влияние на ритейл и финсектор
— Финтех: новые технологии в финансах, платежные системы
— Маркетплейсы: развитие торговых площадок и оптимизация точек сбыта
— Омниканальность: бесшовность онлайн- и офлайн-продаж и клиентского опыта
— Маркетинговые инновации: цифровые инструменты управления продажами и лояльностью
— Бизнес-интеллект: цифровая аналитика для бизнеса, ценные инсайты из больших данных
— Технологии для ТРЦ: современные решения для привлечения и обслуживания посетителей
— Удаленное обслуживание: дистанционная идентификация и верификация, обслуживание за пределами страны
— Логистика: цифровизация доставки и оптимизация цепочек поставок
— Персонал: инновации в обучении персонала, аутстаффинг.
Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.
