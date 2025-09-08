Space Days Kazakhstan 2025. Алматы

О космической отрасли — из первых рук.

Space Days Kazakhstan 2025 — важное событие, которое соберет ведущих экспертов и представителей мировых космических агентств. Международный форум посвящен международной Повестке дня по космосу, новым технологиям индустрии и их применению в целях устойчивого развития и глобального сотрудничества в космической отрасли. Мероприятие пройдет 8–9 сентября в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби.

Участников форума ждет 15 тематических блоков и более 30 спикеров. В программе мероприятия — пленарные заседания и панельные сессии, тематический симпозиум, круглый стол, воркшопы. В рамках форума будут обсуждаться такие темы, как моделирование и обучение работе со спутниками, влияние космических данных на изменение климата, цифровые технологии и искусственный интеллект в космосе, а также вопросы международного сотрудничества и развития спутниковой связи.

Гости форума также смогут встретиться и пообщаться с космонавтами.

Подробная программа форума доступна на сайте мероприятия. Для участия необходимо зарегистрироваться.

