Цифра дня

104 тыс. тг. — стоимость оборудования для Starlink в Казахстане

    Как привлечь поколение Z в IТ и digital. Онлайн

    Эксперты из 5 стран поделятся успешными практиками и стратегиями по вовлечению представителей поколения Z в технологический сектор.

    Мероприятие пройдет 23 октября 2025 года
    Место проведения — Онлайн

    Поколение Z — уникальная демографическая группа с особыми ценностями и ожиданиями от работодателей. Эти «цифровые аборигены» выросли в мире, где технологии интегрированы во все аспекты жизни, что делает их потенциально идеальными кандидатами для ИТ и Digital-индустрии. Привлечение представителей этого поколения требует кардинально новых подходов к рекрутингу и организации рабочего процесса. Традиционные методы подбора персонала все чаще не резонируют с ценностями и ожиданиями современной молодежи. Компаниям необходимо адаптировать свои стратегии, делая упор на аутентичность, технологичность и социальную ответственность.

    23 октября состоится II Международная конференция «Как привлечь поколение Z в IТ и digital», где эксперты из 5 стран мира поделятся успешными практиками и стратегиями по вовлечению представителей поколения Z в технологический сектор.

    Ключевые вопросы:

    — Сотрудник будущего: понимание поколений Z и Альфа в технологиях
    — Больше, чем рекрутинг: как создать бренд работодателя, привлекательный для молодежи
    — Цифровые приоритеты и человеческий подход: долгосрочная вовлеченность в удаленной и гибридной работе
    — От осведомленности к действиям: инновационные молодежные программы с реальным эффектом

     К участию приглашаются:

    — IT-корпорации, активно развивающие свой HR-бренд среди молодой аудитории
    — HR-директора и менторы, курирующие молодежные программы
    — Представители учебных заведений (профильные школы, ссузы, вузы), отвечающие за профориентацию молодежи

    На сегодняшний день разрыв между академическим образованием и практическими требованиями современного рынка труда — фундаментальный. Этот дисбаланс требует системного подхода и активного взаимодействия всех заинтересованных сторон. Только объединив усилия, бизнес и образовательные учреждения смогут существенно повысить качество подготовки специалистов и, как следствие, укрепить конкурентоспособность отечественной экономики на глобальном рынке. Инвестиции в подобное сотрудничество — это вклад не только в развитие собственной компании, но и в будущее образования в целом!

    Участвуйте сами. Привлекайте вузы-партнеры!

    Организатор — IAGE

