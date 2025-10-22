Как привлечь поколение Z в IТ и digital. Онлайн

Эксперты из 5 стран поделятся успешными практиками и стратегиями по вовлечению представителей поколения Z в технологический сектор.

Поколение Z — уникальная демографическая группа с особыми ценностями и ожиданиями от работодателей. Эти «цифровые аборигены» выросли в мире, где технологии интегрированы во все аспекты жизни, что делает их потенциально идеальными кандидатами для ИТ и Digital-индустрии. Привлечение представителей этого поколения требует кардинально новых подходов к рекрутингу и организации рабочего процесса. Традиционные методы подбора персонала все чаще не резонируют с ценностями и ожиданиями современной молодежи. Компаниям необходимо адаптировать свои стратегии, делая упор на аутентичность, технологичность и социальную ответственность.

23 октября состоится II Международная конференция «Как привлечь поколение Z в IТ и digital», где эксперты из 5 стран мира поделятся успешными практиками и стратегиями по вовлечению представителей поколения Z в технологический сектор.

Ключевые вопросы:

— Сотрудник будущего: понимание поколений Z и Альфа в технологиях

— Больше, чем рекрутинг: как создать бренд работодателя, привлекательный для молодежи

— Цифровые приоритеты и человеческий подход: долгосрочная вовлеченность в удаленной и гибридной работе

— От осведомленности к действиям: инновационные молодежные программы с реальным эффектом

К участию приглашаются:

— IT-корпорации, активно развивающие свой HR-бренд среди молодой аудитории

— HR-директора и менторы, курирующие молодежные программы

— Представители учебных заведений (профильные школы, ссузы, вузы), отвечающие за профориентацию молодежи

На сегодняшний день разрыв между академическим образованием и практическими требованиями современного рынка труда — фундаментальный. Этот дисбаланс требует системного подхода и активного взаимодействия всех заинтересованных сторон. Только объединив усилия, бизнес и образовательные учреждения смогут существенно повысить качество подготовки специалистов и, как следствие, укрепить конкурентоспособность отечественной экономики на глобальном рынке. Инвестиции в подобное сотрудничество — это вклад не только в развитие собственной компании, но и в будущее образования в целом!

Участвуйте сами. Привлекайте вузы-партнеры!