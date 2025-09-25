DocFlow Day 2025. Алматы

Будем говорить про ЭДО, AI, автоматизацию и все, что делает бизнес быстрее и умнее.

Компания Docrobot Центральная Азия приглашает на ежегодную конференцию DocFlow Day 2025. Это важное событие в сфере цифровизации HR и документооборота в Казахстане. Здесь соберутся HR-руководители, IT-специалисты, эксперты по КЭДО, а также представители бизнеса — чтобы делиться практикой, обсуждать тренды и вдохновляться новыми возможностями.

Что вас ждет:

— Актуальные кейсы цифровизации от казахстанских компаний

— Панельные дискуссии и мастер-классы от ведущих экспертов

— Презентации новых решений

— Возможность напрямую пообщаться с коллегами и лидерами отрасли

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.