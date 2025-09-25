Следите за новостями

    DocFlow Day 2025. Алматы

    Будем говорить про ЭДО, AI, автоматизацию и все, что делает бизнес быстрее и умнее.

    Мероприятие пройдет 26 сентября 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental

    Компания Docrobot Центральная Азия приглашает на ежегодную конференцию DocFlow Day 2025. Это важное событие в сфере цифровизации HR и документооборота в Казахстане. Здесь соберутся HR-руководители, IT-специалисты, эксперты по КЭДО, а также представители бизнеса — чтобы делиться практикой, обсуждать тренды и вдохновляться новыми возможностями.

    Что вас ждет:

    — Актуальные кейсы цифровизации от казахстанских компаний
    — Панельные дискуссии и мастер-классы от ведущих экспертов
    — Презентации новых решений
    — Возможность напрямую пообщаться с коллегами и лидерами отрасли

     Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

    Организатор — ТОО «Компания Э-КОМ Прайм»
    г. Алматы, пр. Сейфуллина, 502, офис 705
    +7 (727) 357-20-40

