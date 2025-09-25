DocFlow Day 2025. Алматы
Будем говорить про ЭДО, AI, автоматизацию и все, что делает бизнес быстрее и умнее.
Мероприятие пройдет 26 сентября 2025 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental
Компания Docrobot Центральная Азия приглашает на ежегодную конференцию DocFlow Day 2025. Это важное событие в сфере цифровизации HR и документооборота в Казахстане. Здесь соберутся HR-руководители, IT-специалисты, эксперты по КЭДО, а также представители бизнеса — чтобы делиться практикой, обсуждать тренды и вдохновляться новыми возможностями.
Что вас ждет:
— Актуальные кейсы цифровизации от казахстанских компаний
— Панельные дискуссии и мастер-классы от ведущих экспертов
— Презентации новых решений
— Возможность напрямую пообщаться с коллегами и лидерами отрасли
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.
Организатор — ТОО «Компания Э-КОМ Прайм»
г. Алматы, пр. Сейфуллина, 502, офис 705
+7 (727) 357-20-40
