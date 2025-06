Women in Tech Caucasus and Central Asia Awards 2025. Казахстан

Премия, отмечающая женщин, мужчин, компании и организации, продвигающих ценности инклюзивности, лидерства и технологических инноваций.

Открыт прием заявок на престижную награду Women in Tech Caucasus and Central Asia Awards 2025 — для женщин, мужчин и организаций из стран Кавказа и Центральной Азии, которые меняют будущее технологий! В этом году церемония вручения международной премии Women in Tech CCA Awards 2025 состоится в Алматы 30 сентября 2025 года.

Women in Tech CCA Awards 2025 отмечает женщин, мужчин, компании и организации, продвигающие ценности инклюзивности, лидерства и технологических инноваций.

9 номинаций:

— Aspiring Teen Award

— Best Ally Award

— Most Impactful Initiative Award

— Most Disruptive Award

— Women in Web3 Award

— Start-up Award

— Tech Diplomacy Award

— Global Leadership Award

— Lifetime Achievement Award

Срок подачи заявок — до 10 июля. Участие бесплатное, открыто для всех стран региона Кавказа и Центральной Азии. Церемония награждения пройдет в Алматы в сентябре 2025 года

Подай заявку сейчас!

Поделись с теми, кто тебя вдохновляет — возможно, именно он или она станет лауреатом Women in Tech CCA Awards 2025!