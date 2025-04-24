AppSecFest 2025. Алматы

Ежегодное событие, где передовые подходы к разработке и защите приложений формируют будущее технологий.

25 апреля в Атакент Экспо состоится третья ежегодная конференция AppSecFest 2025 — уникальное событие, где разработка встречается с безопасностью. Это площадка для обмена передовыми знаниями, инструментами и лучшими практиками в области разработки и защиты приложений.

В третий раз мы собираем лидеров IT-индустрии, DevSecOps-практиков и экспертов по безопасности, чтобы делиться инновациями, инструментами и лучшими практиками. Это место, где решения для самых сложных вызовов создаются на стыке технологий и безопасности, а сотрудничество превращается в новые стандарты для безопасного мира.

Участников AppSecFest 2025 ожидает:

— Более 30 спикеров из Казахстана и других стран, обладающих экспертными знаниями в различных областях.

— Насыщенная деловая программа по двум трекам — Application и Security.

— Стенды партнеров, где вы сможете получить APP SEC коины и обменять их на призы.

Присоединяйтесь, чтобы вдохновляться, учиться и становиться частью глобального движения за безопасность в цифровую эпоху. Не упустите шанс стать частью одного из самых значимых событий в мире ІТ-безопасности и разработки. До встречи на AppSecFest 2025!