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Ветроэлектростанцию на 100 мВт построят в Туркестанской области

    Rocket Conf 24. Алматы

    На мероприятии обсудят Fintech-сервисы будущего, их трансформацию и интеграцию.

    Мероприятие пройдет 29 ноября 2024 года
    Место проведения — г. Алматы, пр-т Достык, 52, гостиница «Казахстан»

    Финансовый сектор переживает стремительные изменения: финтех-решения развиваются, новые сервисы трансформируют рынок, а цифровизация меняет привычные подходы. Rocket Conf 24, которая пройдет 29 ноября в Алматы, станет площадкой для обсуждения этих трендов и поиска эффективных решений для бизнеса, который сталкивается с актуальными вызовами. Вы узнаете, как технологии меняют правила игры в бизнесе, а новые финтех-услуги влияют на рынок.

    О чем пойдет речь на конференции:

    — Подходы к цифровой трансформации в банковской сфере
    — Запуск первого в мире маркетплейса финансовых услуг
    — Технологические пересечения: как инновации из PropTech применяются в FinTech и наоборот
    — Создание нового банка в Узбекистане, где банк становится сервисом для людей
    — Необанки: эволюция, отличия и будущее
    — BaaS и Необанк: история появления и эволюция в мире и Казахстане
    — Крупнейшая платформа по работе с кредитами в Казахстане, включая автокредиты и POS-кредиты.

    Спикеры:

    — Алдияр Арыстнабаев, Halyk Bank (Казахстан)
    — Бахытжан Жакажанов, BI Group (Казахстан)
    — Дмитрий Ахметов, AGIMA (Россия)
    — Игорь Костючёнок, Mbanq (США)
    — Саттар Казимов и Эльчин Джаббаров, Unibank (Азербайджан)
    — Светлана Куанажбаева, MyCar (Казахстан)
    — Майк Жарчев, Untitled Bank (Узбекистан).

    В рамках конференции состоится панельная дискуссия и стартап-питчинг. Каждый участник получит сертификат и возможность расширить деловые контакты.

    Не упустите шанс узнать о будущем финтеха и банковской индустрии вместе с Rocket Tech на Rocket Conf 24! Купить билеты можно на сайте Conf.rocketfirm.com.

    Организатор — Rocket Tech
    050026, г. Алматы, ул. Бегалина, д. 103,
    +7 (708) 668-91-57

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