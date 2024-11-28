Rocket Conf 24. Алматы

На мероприятии обсудят Fintech-сервисы будущего, их трансформацию и интеграцию.

Финансовый сектор переживает стремительные изменения: финтех-решения развиваются, новые сервисы трансформируют рынок, а цифровизация меняет привычные подходы. Rocket Conf 24, которая пройдет 29 ноября в Алматы, станет площадкой для обсуждения этих трендов и поиска эффективных решений для бизнеса, который сталкивается с актуальными вызовами. Вы узнаете, как технологии меняют правила игры в бизнесе, а новые финтех-услуги влияют на рынок.

О чем пойдет речь на конференции:

— Подходы к цифровой трансформации в банковской сфере

— Запуск первого в мире маркетплейса финансовых услуг

— Технологические пересечения: как инновации из PropTech применяются в FinTech и наоборот

— Создание нового банка в Узбекистане, где банк становится сервисом для людей

— Необанки: эволюция, отличия и будущее

— BaaS и Необанк: история появления и эволюция в мире и Казахстане

— Крупнейшая платформа по работе с кредитами в Казахстане, включая автокредиты и POS-кредиты.

Спикеры:

— Алдияр Арыстнабаев, Halyk Bank (Казахстан)

— Бахытжан Жакажанов, BI Group (Казахстан)

— Дмитрий Ахметов, AGIMA (Россия)

— Игорь Костючёнок, Mbanq (США)

— Саттар Казимов и Эльчин Джаббаров, Unibank (Азербайджан)

— Светлана Куанажбаева, MyCar (Казахстан)

— Майк Жарчев, Untitled Bank (Узбекистан).

В рамках конференции состоится панельная дискуссия и стартап-питчинг. Каждый участник получит сертификат и возможность расширить деловые контакты.

Не упустите шанс узнать о будущем финтеха и банковской индустрии вместе с Rocket Tech на Rocket Conf 24! Купить билеты можно на сайте Conf.rocketfirm.com.