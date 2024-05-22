Media Ads Conference. Онлайн

Первая в Казахстане конференция по медийной и видеорекламе в интернете.

23 мая состоится международная бесплатная онлайн-конференция по медийной и видеорекламе Media Ads Conference. Главная тема конференции — «AI в digital: новая реальность». Более 10 представителей рекламного рынка расскажут о своем опыте использования AI-технологий в маркетинге, новейших подходах и особенностях медийной и видеорекламы в интернете.

Конференция объединит более 10 ведущих представителей рекламного рынка — Meta, TikTok, Яндекс, Microsoft, AMDG и другие. Мероприятие будет интересно собственникам бизнеса, директорам по развитию бизнеса, директорам по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджерам, маркетологам и другим специалистам, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.

Вас ждет более 4 часов эксклюзивных докладов от спикеров, в которых эксперты расскажут:

— Как AI уже повлиял на рынок рекламы и что нас ждет в будущем.

— Какие AI-инструменты использовать для повышения эффективности медийных рекламных кампаний.

— Как автоматизировать маркетинговые процессы с помощью AI.

— Какие новые возможности рекламных систем доступны рекламодателям.

— Реальные кейсы использования AI в рекламе.

— Розыгрыш онлайн-курса от Lerna и подарки от партнеров.

Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке.