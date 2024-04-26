KzКОС 2024. Астана

Казахстанская конференция операторов связи.

KzКОС — это уникальное мероприятие, призванное объединить опыт и таланты операторов связи, производителей, интеграторов и домофонных компаний со всего Казахстана, России и стран СНГ. Здесь вы становитесь частью большого и яркого мира технологий и инноваций! Вы сможете окунуться в мир бизнес-кейсов и технических решений, разобраться в правовых нюансах и обсудить самые актуальные вопросы отрасли. KzКОС — это место, где зарождаются новые идеи и начинаются дружеские и партнерские отношения. Здесь ценится каждое мнение, и каждый участник имеет возможность внести свой вклад в общее дело!

100+ Единомышленников, будущих партнеров и профессионалов отрасли

10+ Часов, насыщенных общением, инсайтами и развлечением

25+ Актуальных тем отрасли в современном мире телекоммуникаций

Условия участия доступны на сайте.