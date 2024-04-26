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KzКОС 2024. Астана

Казахстанская конференция операторов связи.

Мероприятие пройдет 25 — 27 апреля 2024 года
Место проведения — г. Астана, ул. Хусейн бен Талал 25, Wyndham Garden Astana

KzКОС — это уникальное мероприятие, призванное объединить опыт и таланты операторов связи, производителей, интеграторов и домофонных компаний со всего Казахстана, России и стран СНГ. Здесь вы становитесь частью большого и яркого мира технологий и инноваций! Вы сможете окунуться в мир бизнес-кейсов и технических решений, разобраться в правовых нюансах и обсудить самые актуальные вопросы отрасли. KzКОС — это место, где зарождаются новые идеи и начинаются дружеские и партнерские отношения. Здесь ценится каждое мнение, и каждый участник имеет возможность внести свой вклад в общее дело!

100+ Единомышленников, будущих партнеров и профессионалов отрасли
10+ Часов, насыщенных общением, инсайтами и развлечением
25+ Актуальных тем отрасли в современном мире телекоммуникаций

Условия участия доступны на сайте.

Организатор — Казахстанская Ассоциация Операторов Связи
+ 7 (701) 337-32-54

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