Amazon Web Services Cloud Day for Public Sector. Алматы
Уникальное событие, посвященное Amazon Web Services, для представителей государственных учреждений и частного бизнеса.
16 апреля в Алматы пройдет Amazon Web Services Cloud Day for Public Sector in Kazakhstan. Это интенсивное однодневное мероприятие для представителей государственных организаций и предприятий.
На конференции эксперты, партнеры и специально приглашенные гости поделятся своим опытом и знаниями о создании надежных, масштабируемых приложений с использованием технологий AWS с учетом специфики законодательства Республики Казахстан. Участники узнают о новейших технологиях и решениях AWS, получат практические советы по настройке своих приложений в публичном облаке и локально используя сервис AWS Outposts.
В программе встречи:
— Культура инноваций от Amazon Web Services;
— Глобальная инфраструктура AWS;
— AWS Outposts — облако в вашем дата-центре;
— Безопасность и шифрование данных;
— Обзор генеративного ИИ и примеры применения.
Встреча пройдет оффлайн, участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
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