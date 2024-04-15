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Amazon Web Services Cloud Day for Public Sector. Алматы

Уникальное событие, посвященное Amazon Web Services, для представителей государственных учреждений и частного бизнеса.

Мероприятие пройдет 16 апреля 2024 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Ходжанова 2/2, MOST IT Hub

16 апреля в Алматы пройдет Amazon Web Services Cloud Day for Public Sector in Kazakhstan. Это интенсивное однодневное мероприятие для представителей государственных организаций и предприятий.

На конференции эксперты, партнеры и специально приглашенные гости поделятся своим опытом и знаниями о создании надежных, масштабируемых приложений с использованием технологий AWS с учетом специфики законодательства Республики Казахстан. Участники узнают о новейших технологиях и решениях AWS, получат практические советы по настройке своих приложений в публичном облаке и локально используя сервис AWS Outposts.

В программе встречи:

— Культура инноваций от Amazon Web Services;
— Глобальная инфраструктура AWS;
— AWS Outposts — облако в вашем дата-центре;
— Безопасность и шифрование данных;
— Обзор генеративного ИИ и примеры применения.

Встреча пройдет оффлайн, участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Организатор — qCloudy
г. Алматы, ул. Ходжанова 2/2, БЦ Fortis, 7 этаж, 10 офис
+7 (700) 333-89-90

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