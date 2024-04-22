AI Native Now. Алматы

Конференция Juniper — исследуйте будущее сетей на базе искусственного интеллекта.

Это ваш шанс услышать экспертов Juniper и мнения наших клиентов, выяснить технические подробности сетевых решений и узнать о преимуществах искусственного интеллекта, приносящих снижение эксплуатационных расходов на 85%, уменьшение количества обращений в поддержку на 90% и сокращение времени развертывания в 10 раз.

На AI Native Now эксперты обсудят:

— Сегодняшние возможности и растущую роль искусственного интеллекта

— Недавно объявленную платформу AI-Native Networking Platform

— Использование AIOps для обеспечения гарантированного пользовательского опыта в сети

— Масштабирование сетевых инноваций с использованием ИИ

— Сети центров обработки данных

— Новейшие решения и тенденции в маршрутизации и коммутации

— Истории успеха клиентов Juniper.

Среди спикеров:

— Андрей Зубков, системный инженер Juniper Networks

— Матвей Александров, старший системный инженер Juniper Networks

— Олег Прокофьев, DC Sales Specialist Juniper Networks

— Иван Иашагашвили, старший директор по региону центральной Европы и СНГ Juniper Networks.

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