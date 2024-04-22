AI Native Now. Алматы
Конференция Juniper — исследуйте будущее сетей на базе искусственного интеллекта.
Это ваш шанс услышать экспертов Juniper и мнения наших клиентов, выяснить технические подробности сетевых решений и узнать о преимуществах искусственного интеллекта, приносящих снижение эксплуатационных расходов на 85%, уменьшение количества обращений в поддержку на 90% и сокращение времени развертывания в 10 раз.
На AI Native Now эксперты обсудят:
— Сегодняшние возможности и растущую роль искусственного интеллекта
— Недавно объявленную платформу AI-Native Networking Platform
— Использование AIOps для обеспечения гарантированного пользовательского опыта в сети
— Масштабирование сетевых инноваций с использованием ИИ
— Сети центров обработки данных
— Новейшие решения и тенденции в маршрутизации и коммутации
— Истории успеха клиентов Juniper.
Среди спикеров:
— Андрей Зубков, системный инженер Juniper Networks
— Матвей Александров, старший системный инженер Juniper Networks
— Олег Прокофьев, DC Sales Specialist Juniper Networks
— Иван Иашагашвили, старший директор по региону центральной Европы и СНГ Juniper Networks.
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