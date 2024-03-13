Rocket Tech и VK Cloud Meetup: Облачные технологии. Алматы

Погрузитесь в мир облачных технологий, архитектурных решений и подходов Cloud-Native.

14 марта в 17:00 в Most IT Hub (г. Алматы, ул. Ходжанова, 2/2) пройдет Rocket Tech и VK Cloud Meetup. На мероприятии поговорим об использовании современных облачных технологий: ML и других PaaS-сервисов. Спикеры поделятся трендами, кейсами и расскажут, как быстро и эффективно разворачивать инструменты, выстраивать процессы и работать с командой.

Спикеры:

— Арман Нургалиев, Cloud Architect в Core24/7, автор статей канала KazDevOps. Мигрировал и внедрял более 40 проектов в публичных облаках при помощи terraform.

— Александр Волынский, технический менеджер продукта VK Cloud. Более 15 лет опыта создания и внедрения решений для обработки данных на базе облачных сервисов. Эксперт в области Data Science и Data Engineering.

— Сергей Смирнов, CPO облачной платформы bult.pro TSARKA. Имеет 10-летний опыт в разработке приложений и высоконагруженных систем, работал в инфраструктурных командах «Яндекс».

Приглашаем всех заинтересованных присоединиться к обсуждению и обмену опытом! Записаться можно по ссылке.

Формат митапа — оффлайн, с возможностью онлайн-трансляции.