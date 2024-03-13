Цифровая трансформация предприятий машиностроения. Онлайн

Экспертный вебинар для руководителей предприятий.

Компания Algarytm Integration приглашает принять участие в экспертном вебинаре для руководителей предприятий машиностроения Республики Казахстан. Фокус мероприятия — комплексные решения для цифровой трансформации производства в машиностроении.

Информация, ее сбор и обработка, а также обеспечивающие этот процесс решения стали одними из ключевых факторов эффективного управления предприятием на всех производственных этапах. Достижение цифровой зрелости предприятий, их готовность и открытость к внедрению новых технологий могут обеспечить устойчивое развитие всех отраслей экономики, и в частности — машиностроения. В рамках вебинара вы узнаете о текущем состоянии внедрения технологий в казахстанской промышленности, о том как построить надежную ИТ-основу для устойчивого развития предприятия и какие технологии выбрать для перехода к Индустрии 4.0.

Общая программа мероприятия:

— Ключевые задачи и вызовы цифровизации.

— Комплексный подход к построению ИТ архитектуры современного предприятия.

— Лучшие практики использования ERP и MES систем в машиностроении.

— Рекомендации по цифровой трансформации.

— Интерактивная сессия. Вопросы и ответы.

Эксперты и спикеры:

— Лаура Саламат, представитель Algarytm Integration, эксперт в области цифровой трансформации промышленных предприятий.

— Денис Окулов, корпоративный архитектор Algarytm Integration.

— Сергей Эрешов, эксперт группы компетенций по цифровому производству Algarytm Integration.

Подробнее о программе вебинара, ключевых темах и экспертах можно узнать на официальной странице.