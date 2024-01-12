Встреча участников IT CEO Club. Алматы

Первые руководители ИТ-компаний узнают о миссии, целях и программах клуба.

13 января, в субботу, с 15.00 до 17.00 в ИТ хабе «MOST» пройдет мероприятие для новых участников IT CEO Club - первых руководителей ИТ-компаний, где они узнают о миссии, целях, программах клуба и многое другое.

Клуб стал местом, куда обращаются заказчики и зарубежные партнеры за информацией или помощью в реализации ИКТ-проектов. Экспорт IT-услуг и продуктов тесно связан со сплоченностью игроков и коллаборациями на внешних рынках. В рамках бизнес-клуба IT CEO CLUB организаторы объединяют усилия диаспоры за рубежом и комьюнити коннекторов в различных индустриях, чтобы поддержать предпринимателей-резидентов бизнес-клуба. Клуб также будет активно продвигать вопросы IT-образования в РК и ESG повестку. IT CEO club тесно взаимодействует с финансовыми институтами, государственными органами и др. для развития ИТ-отрасли Казахстана.

Неофициальная часть мероприятия пройдет 13 января, в субботу, с 18.00 до 22.00 в VIP-зале «Мята Есентай» по адресу пр. Аль-Фараби, 65.

Регистрация на оба мероприятия обязательна. Необходимо направить Ф.И.О., название компании, должность, номер телефона на Telegram +7 (701) 720-12-38.