InvestPro Kazakhstan Almaty 2022. Алматы

Конференция посвящена международным инвестициям, финансам, управлению состоянием и защите активов, построению глобальных бизнес-структур.

В Алматы состоится международная B2C конференция InvestPro Kazakhstan Almaty 2022. InvestPro Kazakhstan Almaty 2022 – это уникальная бизнес-площадка для встречи и общения профессионалов международного бизнеса. Мероприятие будет посвящено практическим решениям для профессионалов финансового сектора, международных инвестиций, бизнес-иммиграции и международного налогообложения, для компаний, ориентированных на международную торговлю и инвестиции, управление капиталом и защиту активов. На выставке будет представлено более 20 стендов международных банков, юридических фирм, инвестиционных компаний, аудиторских фирм, инвестиционных фондов и компаний-застройщиков.

Приняв участие в конференции InvestPro Kazakhstan Almaty 2022, вы сможете расширить сеть своих клиентов и партнеров на более чем 300 новых контактов из Казахстана и других стран СНГ, ЕС, Ближнего Востока и Азии.

Аудитория конференции - ТОП-менеджмент, владельцы бизнеса, реселлеры корпоративных услуг, частные инвесторы, налоговые и финансовые консультанты, управляющие состоянием, поставщики корпоративных услуг, юристы, банкиры, HNWIs. Крупные и средние торговые и коммерческие компании, банки, компании по управлению активами, поставщики фидуциарных услуг, юристы, аудиторы, консалтинговые компании, инвестиционные компании.

Формат:

- 70% - B2C, 30% - B2B

- Конференция + выставка

- Консультации от спонсоров и партнеров

- 15+ спикеров

- 15+ партнеров выставки

- Эффективный нетворкинг

- 250+ участников

- Рабочий язык: RU| ENG (синхронный перевод)

Не упустите возможность и получите бесплатное участие – введите промокод InvestProProfit при регистрации до 28.11.2022.