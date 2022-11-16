Инновационные решения в сфере телекоммуникаций и безопасности. Астана
Семинар по продуктам компаний Fanvil и Yeastar.
Приглашаем посетить семинар «Инновационные решения в сфере телекоммуникаций и безопасности», который проведет компания Logitex Market, дистрибьютор и интегратор систем безопасности.
На семинаре мы поговорим о продуктах компаний Fanvil и Yeastar. Fanvil — разработчик и производитель VoIP систем и оборудования, Yeastar — разработчик и производитель IP-АТС и VoIP-шлюзов.
Вы сможете протестировать в деле оборудование:
— IP и SIP телефоны
— Телефоны для отелей и гостиниц
— Телефоны для колл-центра и диспетчерской
— Домофоны и вызывные панели
— Автоматические телефонные станции для офисов
— Модули расширения АТС
— VoIP-шлюзы
Поделимся кейсами и практическим опытом построения и эксплуатации телефонии на предприятиях, расскажем о специальных условиях для партнеров, ответим на все интересующие вопросы.
Для участия необходимо пройти регистрацию.
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