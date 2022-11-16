Инновационные решения в сфере телекоммуникаций и безопасности. Астана

Семинар по продуктам компаний Fanvil и Yeastar.

Приглашаем посетить семинар «Инновационные решения в сфере телекоммуникаций и безопасности», который проведет компания Logitex Market, дистрибьютор и интегратор систем безопасности.

На семинаре мы поговорим о продуктах компаний Fanvil и Yeastar. Fanvil — разработчик и производитель VoIP систем и оборудования, Yeastar — разработчик и производитель IP-АТС и VoIP-шлюзов.

Вы сможете протестировать в деле оборудование:

— IP и SIP телефоны

— Телефоны для отелей и гостиниц

— Телефоны для колл-центра и диспетчерской

— Домофоны и вызывные панели

— Автоматические телефонные станции для офисов

— Модули расширения АТС

— VoIP-шлюзы

Поделимся кейсами и практическим опытом построения и эксплуатации телефонии на предприятиях, расскажем о специальных условиях для партнеров, ответим на все интересующие вопросы.

Для участия необходимо пройти регистрацию.