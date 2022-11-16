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Инновационные решения в сфере телекоммуникаций и безопасности. Астана

Семинар по продуктам компаний Fanvil и Yeastar.

Мероприятие пройдет 17 ноября 2022 года
Место проведения — г. Астана, пр-т Сарыарка, 8A, Park Inn by Radisson Astana

Приглашаем посетить семинар «Инновационные решения в сфере телекоммуникаций и безопасности», который проведет компания Logitex Market, дистрибьютор и интегратор систем безопасности.

На семинаре мы поговорим о продуктах компаний Fanvil и Yeastar. Fanvil — разработчик и производитель VoIP систем и оборудования, Yeastar — разработчик и производитель IP-АТС и VoIP-шлюзов.

Вы сможете протестировать в деле оборудование:

— IP и SIP телефоны
— Телефоны для отелей и гостиниц
— Телефоны для колл-центра и диспетчерской
— Домофоны и вызывные панели
— Автоматические телефонные станции для офисов
— Модули расширения АТС
— VoIP-шлюзы

Поделимся кейсами и практическим опытом построения и эксплуатации телефонии на предприятиях, расскажем о специальных условиях для партнеров, ответим на все интересующие вопросы.

Для участия необходимо пройти регистрацию.

Организатор — Logitex Market
г. Астана, ул. Т. Шевченко, 8, оф.12
+7 (717) 251-22-11

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