Обработка входящих и исходящих потоков. Новый гайдлайн в стратегии управления складскими потоками. Казахстан

LeverX Group приглашает на бесплатный вебинар.

27 октября LeverX Group проведет вебинар по обработке входящих и исходящих потоков с использованием решения SAP EWM. Компания уже более 19 лет является партнером немецкой компании SAP. В роли спикера на вебинаре выступит Денис Кулицкий, руководитель функциональной группы по SAP EWM в LeverX Group с более чем 14-летним опытом работы в направлении SAP MM (Materials Management) /WMS (Warehouse Management system) и EWM.

Ключевые темы вебинара:

— Автоматизация складских процессов

— Исключение из них человеческого фактора

— Увеличение скорости обработки материальных потоков

— Оптимизация имеющихся площадей за счет автоматизации процессов размещения и отпуска материалов

Запутанность процессов, сложности с организацией складского пространства и сильное влияние человеческого фактора — это именно те критерии, которые сегодня оказывают негативное влияние на всю складскую логистику. Решение SAP EWM (Extended Warehouse Management) призвано избавить бизнес от них путем оптимизации и автоматизации всех связанных процессов.

На вебинаре также будет продемонстрирована работа SAP EWM в режиме реального времени, а также примеры реализации различных стратегий управления складскими потоками с его помощью. Каждый участник вебинара сможет задать свой вопрос спикеру и получить бесплатную консультацию, исходя из его бизнес-потребностей.

Начало вебинара — в 16:00 по времени г. Астана. Для участия необходима предварительная регистрация.