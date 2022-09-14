Центрально-Азиатский форум по чистой энергетике. Алматы

Агентство США по международному развитию (USAID) проведет первый Центрально-Азиатский форум по чистой энергетике (CACEF).

В связи с серьезными изменениями как на региональной, так и на мировой энергетической сцене Центрально-Азиатский форум по чистой энергетике стремится собрать политиков, руководителей коммунальных служб, представителей ведущих технологических компаний и международных инвесторов для обсуждения энергетических стратегий, новых технологий чистой энергетики и инвестиций.

Темы Форума:

1. Основные инициативы, которые страны предпринимают для выполнения климатических обязательств и осуществления энергетического перехода.

2. Роль инноваций, технологий и финансов в поддержке энергетического перехода.

3. Возможности и трудности рыночного регионального сотрудничества и торговли электроэнергией.

В работе форума примут участие представители правительств, региональных и глобальных инвесторов, технологические компании, коммунальные службы и международные организации, руководители коммунальных предприятий, представляющие владельцев и операторов генерирующих, передающих и распределительных компаний, а также системных и рыночных операторов, а также энерготехнологические компании и специалисты в области энергетики. Форум также запустит новую инициативу в рамках проекта USAID «Энергетика Центральной Азии».