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12 тысяч интернет-преступлений зафиксировали в Казахстане с начала года

Мобильные сервисы и платежи - MobiEvent'22. Алматы

Конференция представляет собой открытую дискуссионную площадку и трибуну для обмена практическим опытом на тему развития мобильной и электронной коммерции.

Мероприятие пройдет 7 сентября 2022 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Курмангазы 36, уг. ул. Кунаева, отель «Достык»

7 сентября в Алматы пройдет 9-я международная конференция «Мобильные сервисы и платежи — MobiEvent'22», посвященная ситуации и вопросам развития рынка мобильных финансовых услуг и платежных технологий Казахстана и стран СНГ. Это первое в РК отраслевое событие, в котором из года в год принимают участие видные представители национальных и международных банков, электронных платежных систем, систем мобильных платежей, операторов сотовой связи, разработчиков оборудования и программного обеспечения, контент и сервис-провайдеров.

Конференция представляет собой открытую дискуссионную площадку и трибуну для обмена практическим опытом на тему развития мобильной и электронной коммерции, платежных решений, инновационных технологий, а также мобильной рекламы.

MobiEvent’22 открывает дополнительные возможности для презентации продуктов и услуг компаний-участников мероприятия, установления новых деловых контактов и развития бизнеса на перспективных рынках Республики Казахстан и стран СНГ.

Организатор — ТОО «Интервэйл Казахстан»
+7 (727) 244-04-48

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