Цифровые сервисы: аутсорсинг будущего и его модели. Нур-Султан

Семинар по цифровым сервисам для бизнеса и тем изменениям, которые сегодня наблюдаются на рынке.

Цифровизация меняет не только бизнес, но и внешние услуги, которые он потребляет. Какие технологические тренды меняют требования к сервисам? Почему мы сегодня говорим о «живых» системах? Что мотивирует компании обращаться к внешним провайдерам ИТ-сервисов? Чем аутсорсинг будущего отличается от привычного? Как управлять им, опираясь на ИТ и бизнес-KPI? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на закрытом семинаре «Цифровые сервисы: аутсорсинг будущего и его модели», организаторами которого выступают компании Accenture в России и Казахстане и IDC.

Семинар будет интересен ИТ-директорам, директорам по цифровизации, руководителям проектов цифровой трансформации, руководителям ИТ-закупок, руководителям по взаимоотношениям с поставщиками ИТ-услуг, управляющим стратегическими партнерствами или альянсами.

Среди спикеров мероприятия:

— Дмитрий Топоров, управляющий директор, Accenture в России и Казахстане;

— Олег Аэров, управляющий директор, департамент технологий, Accenture в России и Казахстане;

— Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC;

— Дмитрий Ермишин, директор, Accenture в России и Казахстане.

Программа семинара:

10:30 — Регистрация, приветственный кофе

11:00 — Accenture в Казахстане, роль цифровых сервисов в современном бизнесе. Дмитрий Топоров

11:15 — Цифровые сервисы: эволюция моделей и управления. Олег Аэров

11:45 — Q& A сессия

12:00 — Цифровые сервисы в мире: главные тренды. Андрей Беклемишев

12:15 — Кофе-брейк

12:30 — Современные цифровые сервисы. Дмитрий Ермишин

13:00 — Q& A сессия

13:15 — Примеры практического применения, кейсы. Дмитрий Ермишин

14:00 — Обед. Нетворкинг.

Для участия в мероприятии необходима регистрация.