Вы узнаете все о резервном копировании нового уровня и «живом» архивировании.

Компания Veritas приглашает принять участие в онлайн-конференции «Veritas. Большая Игра». На мероприятии выступят: Павел Музалевский, Head of Project Division, MONT; Сергей Моксин, технический эксперт, MONT; Александр Шевяков, технический специалист, Veritas.

Программа мероприятия:

13:50 — 14:00 Подключение к мероприятию. Приветственное слово

14:00 — 14:20 Самое интересное от компании Veritas

14:20 — 14:45 Большая игра

14:45 — 15:05 Резервное копирование нового уровня: программное и аппаратное

15:05 — 15:25 Большая Игра

15:25 — 15:40 Что такое «живое» архивирование и его место в современных реалиях

15:40 — 16:00 Большая Игра

16:00 — 16:15 Use Case и технические ресурсы

16:15 — 16:20 Вопросы, ответы

16:20 — 16:30 Награждение победителей

Конференция пройдет с 14:00 до 16:30 (по времени Алматы). Для участия необходимо пройти регистрацию.