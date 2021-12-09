PROFIT Game Day. Казахстан

Все о киберспорте — разработка, развитие отрасли в Казахстане, деятельность киберспортивных сообществ и игровых клубов.

В последние годы киберспорт в Казахстане развивается достаточно активно — проходит все больше турниров, казахстанские геймеры выходят на международные арены. Profit Events проведет первую в республике масштабную конференцию, посвященную геймингу. На PROFIT Game Day мы обсудим, как развивается киберспорт в Казахстане, какие шаги необходимы для его популяризации, как стимулировать интерес геймеров и выявить талантливых ребят, особенно в регионах. Затронем также вопросы разработки и взаимоотношений с дистрибуторами.

Приглашаем к участию в PROFIT Game Day киберспортсменов, разработчиков игр, федерации киберспорта, дистрибуторов, игровые клубы и телеком-операторов.

Хэштег мероприятия #ProfitGameDay

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!