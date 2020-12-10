Онлайн-митап InformConsulting по продуктам Atlassian. Онлайн

Митап для руководителей ИТ-отделов, HR-департаментов и служб технического обслуживания.

Перед новым годом мы решили сделать новую традицию информировать вас о грядущих изменениях и протягивать руку помощи тем, кто борется в тяжелые времена пандемии. После успеха многих компаний, внедривших в этом году в своей практике решения Atlassian, мы хотели бы сосредоточиться на их опыте и поделиться знаниями, которые могут помочь компаниям оптимизировать свои бизнес-процессы в условиях кризиса. Мы считаем, что лучший способ сделать это — встретиться и поговорить (удаленно, потому что здоровье и безопасность наших клиентов, посетителей и докладчиков — наш главный приоритет). На онлайн-митапе «Jira есть. Kanban есть. Atlassian… и немного Agile» вы узнаете, как работают отдельные функции продуктов Atlassian и как они могут помочь в решении задач, с которыми сталкиваются организации.

Обсудим, как это программное обеспечение может поддержать инициативу по созданию цифрового рабочего места и помочь в другой повседневной работе. Независимо от того, выполняете ли вы техническую работу или больше занимаетесь управлением клиентами, бизнес-аналитикой или менеджментом, мы пытаемся предоставить информацию, где каждый может внести свой вклад, поделиться своим мнением и учиться друг у друга.

Для участия в митапе необходима предварительная регистрация https://event.ico.kz/.