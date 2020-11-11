Threat Hunting Workshop. Онлайн

Уникальный семинар по проактивному поиску киберугроз на русском языке.

RiskIQ и Тайгер Оптикс проведут уникальный семинар по проактивному поиску киберугроз (хантингу) на русском языке. Несмотря на то, что злоумышленники постоянно меняют свои тактики, они не могут избежать взаимодействия с базовыми компонентами сети Интернет. Чем больше у вас, как аналитика SOC, наборов данных об угрозах, тем в меньшем количестве мест они могут спрятаться.

В целях повышения навыков хантинга за киберугрозами в четверг, 12 ноября, компании Тайгер Оптикс и RiskIQ проводят бесплатный онлайн-семинар на русском языке Threat Hunting Workshop для Казахстана, России и других стран СНГ. Если вы ранее не использовали RiskIQ PassiveTotal или давно не посещали семинар RiskIQ по хантингу, этот интерактивный онлайн-тренинг будет полезен для вас.

Двухчасовая сессия на русском языке включает лучшие практики по хантингу, а также практические упражнения с использованием уникального расширенного набора данных RiskIQ, которые позволяют проводить быстрые и тщательные расследования.

В рамках воркшопа эксперты Тайгер Оптикс и RiskIQ охватят следующие темы:

— Методики анализа киберугроз.

— Как уникальные наборы данных RiskIQ позволяют проводить более глубокие расследования.

— Как использовать RiskIQ PassiveTotal.

— Использование портала Threat Intel Portal для экономии времени и усилий при расследовании.

— Примеры использования — серия практических упражнений и расследований.

Кроме того, вы получите сертификат участника, два кредита CPE за посещение семинара и промо-код на расширенный доступ к PassiveTotal. Регистрируйтесь сейчас!