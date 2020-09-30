Veritas: новый этап развития в Казахстане вместе с Oberig IT. Онлайн

На вебинаре будут освещены хорошо известные решения, а также решение APTARE, дополнившее портфель Veritas в области IT-аналитики и оптимизации хранения данных.

1 октября Oberig IT совместно с компанией Veritas проведет вебинар, приуроченный к подписанию дистрибуторского контракта. На вебинаре «Veritas: новый этап развития в Казахстане вместе с Oberig IT» будут освещены не только хорошо известные решения (Netbackup Appliance, Backup Exec, Enterprise Vault, Infoscale), но и рассказано о недавнем приобретении — решении APTARE, дополнившем портфель Veritas в области IT-аналитики и оптимизации хранения данных. Кроме этого, будет сделан эксклюзивный обзор основных нововведений версии NetBackup 8.3, официальный запуск которой состоится в начале октября.

Кроме этого, на вебинаре будет сделан эксклюзивный обзор основных нововведений версии NetBackup 8.3, официальный запуск которой состоится в начале октября.

План вебинара:

— Новости Veritas, команда и фокус на работу в Казахстане. Николай Кузьмин, менеджер по странам СНГ (Veritas).

— Обзор решений, актуальных для рынка Казахстана. Николай Кузьмин, менеджер по странам СНГ (Veritas).

— Встречаем NetBackup 8.3 — эксклюзивный обзор новой версии флагманской системы резервного копирования. Алексей Казем, ведущий архитектор backup-решений (Veritas).

— Принципы работы Oberig IT в Казахстане. Максим Прахов, руководитель по развитию бизнеса в странах СНГ (Oberig IT).

— Сессия вопросов-ответов.

Мероприятие пройдет в онлайн формате через платформу Cisco Webex в 15:00 по времени Нур-Султана. Участие в вебинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация.