Axis Talk 2020. Казахстан

Онлайн-конференция по сетевым системам видеонаблюдения.

25 июня Axis Communications проведет онлайн-конференцию https://www.computerworld.pl/konferencja/axis-ru, в ходе которой представители компании расскажут о технологиях и решениях Axis для обеспечения безопасности, автоматизации производства и охраны труда, новых возможностях для видеоаналитики, проектах для транспортной отрасли, комплексных решениях для охранного видеонаблюдения и инструментах Axis для проектирования и обслуживания систем.

На мероприятии выступят:

— Петр Тоснер, директор по продажам региона Восточная Европа, Axis Communications

— Александр Савиных, менеджер по работе с ключевыми клиентами ТЭК, Axis Communications

— Петер Ритц, технический директор, Axis Communications

— Вячеслав Павловский, инженер поддержки продаж, Axis Communications

— Марк Павлица, региональный менеджер по коммуникациям региона Восточная Европа, Axis Communications

— Алексей Новак, инженер комплексных решений, Axis Communications

— Магнус Зедерфельдт, региональный директор по продажам, Axis Communications

— Мартин Грен, сооснователь Axis, Axis Communications

— Александр Бервин, инженер поддержки продаж, Axis Communications

— Константин Базанов, менеджер по развитию бизнеса в транспортном секторе, Axis Communications.

Конференция начнется в 13:50 по времени Астаны. Для участяи в конференции необходима предварительная регистрация https://www.computerworld.pl/konferencja/axis-ru.