Axis Talk 2020. Казахстан
Онлайн-конференция по сетевым системам видеонаблюдения.
25 июня Axis Communications проведет онлайн-конференцию https://www.computerworld.pl/konferencja/axis-ru, в ходе которой представители компании расскажут о технологиях и решениях Axis для обеспечения безопасности, автоматизации производства и охраны труда, новых возможностях для видеоаналитики, проектах для транспортной отрасли, комплексных решениях для охранного видеонаблюдения и инструментах Axis для проектирования и обслуживания систем.
На мероприятии выступят:
— Петр Тоснер, директор по продажам региона Восточная Европа, Axis Communications
— Александр Савиных, менеджер по работе с ключевыми клиентами ТЭК, Axis Communications
— Петер Ритц, технический директор, Axis Communications
— Вячеслав Павловский, инженер поддержки продаж, Axis Communications
— Марк Павлица, региональный менеджер по коммуникациям региона Восточная Европа, Axis Communications
— Алексей Новак, инженер комплексных решений, Axis Communications
— Магнус Зедерфельдт, региональный директор по продажам, Axis Communications
— Мартин Грен, сооснователь Axis, Axis Communications
— Александр Бервин, инженер поддержки продаж, Axis Communications
— Константин Базанов, менеджер по развитию бизнеса в транспортном секторе, Axis Communications.
Конференция начнется в 13:50 по времени Астаны. Для участяи в конференции необходима предварительная регистрация https://www.computerworld.pl/konferencja/axis-ru.