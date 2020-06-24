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2 036 млрд тг достигнут покупки в Казнете

Axis Talk 2020. Казахстан

Онлайн-конференция по сетевым системам видеонаблюдения.

Мероприятие пройдет 25 июня 2020 года
Место проведения — Онлайн

25 июня Axis Communications проведет онлайн-конференцию https://www.computerworld.pl/konferencja/axis-ru, в ходе которой представители компании расскажут о технологиях и решениях Axis для обеспечения безопасности, автоматизации производства и охраны труда, новых возможностях для видеоаналитики, проектах для транспортной отрасли, комплексных решениях для охранного видеонаблюдения и инструментах Axis для проектирования и обслуживания систем.

На мероприятии выступят:

— Петр Тоснер, директор по продажам региона Восточная Европа, Axis Communications
— Александр Савиных, менеджер по работе с ключевыми клиентами ТЭК, Axis Communications
— Петер Ритц, технический директор, Axis Communications
— Вячеслав Павловский, инженер поддержки продаж, Axis Communications
— Марк Павлица, региональный менеджер по коммуникациям региона Восточная Европа, Axis Communications
— Алексей Новак, инженер комплексных решений, Axis Communications
— Магнус Зедерфельдт, региональный директор по продажам, Axis Communications
— Мартин Грен, сооснователь Axis, Axis Communications
— Александр Бервин, инженер поддержки продаж, Axis Communications
— Константин Базанов, менеджер по развитию бизнеса в транспортном секторе, Axis Communications.

Конференция начнется в 13:50 по времени Астаны. Для участяи в конференции необходима предварительная регистрация https://www.computerworld.pl/konferencja/axis-ru.

Организатор — Axis Communications LLC
125284, г. Москва, РФ, Ленинградский пр-т, 31 А, строение 1, этаж 16
+7 (495) 940-66-82

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