Stay Home Hackathon. Казахстан

Онлайн-хакатон компании Wooppay по поиску решений, которые сохранят работоспособность, прибыль и сотрудников бизнеса в условиях карантина.

С 24 по 27 апреля компания Wooppay проводит свой первый онлайн-хакатон на теу «Технологии OpenAPI в Казахстане». Приглашаются все энтузиасты от 18 лет. Они будут участвовать в разработке продуктов, решений и сервисов, которые сохранят работоспособность, прибыль и сотрудников бизнеса в условиях карантина.

COVID-19 ввел новый тренд на индивидуализацию. В жизни людей появилось множество ограничений. Они отразились и на бизнесе. Спасти ситуацию помогут инновационные решения. Участникам онлайн-хакатона «Stay Home Hackathon» дается 72 часа на решение задач для спасения бизнеса в условиях карантина. Для реализации задуманного участникам предоставят платформу Wooppay OpenAPI. Она позволяет создавать собственные финансовые решения, используя богатую функциональную и техническую инфраструктуру.

Для участников практически нет ограничений. Хакатон дает хорошую возможность реализовать свои идеи backend, frontend и мобильным разработчикам, продукт-менеджерам, маркетологам, стартаперам, аналитикам, дизайнерам, студентам колледжей и ВУЗов со всего Казахстана. Участники могут объединяться в команды или создавать в одиночку. В конечном итоге важен результат. Кроме того, с командами будут работать менторы и давать свои рекомендации по улучшению проектов. В дальнейшем жюри проведет отбор тех, кто примет участие в финале.

Амбициозным и талантливым придется находить новые и инновационные решения в нескольких направлениях:

— Дистанционное образование/курсы

— Поиск и приобретение еды/продуктов/товаров на дом

— Доставка товаров при домашней самоизоляции

— Дефицит рабочей силы/специалистов

— Домашний досуг

— Лечение/медицинская консультация на дому

— Информирование населения

— Оплата за фриланс проекты

Победители хакатона получат специальный приз от партеров, компании Cisco — обучение курсу Cisco на сумму тысяча долларов. А также возможность получить инвестиции на развитие своего проекта.