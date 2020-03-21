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Emerge. Туркестан

Международная tech-конференция о новых технологиях, создании и масштабировании продуктов на глобальный рынок.

Мероприятие пройдет 21 — 22 марта 2020 года
Место проведения — Туркестан

21-22 марта в Туркестане пройдет конференция Emerge, цель которой — помочь стартапам выйти на мировые рынки и наладить контакты с нужными людьми. Во время конференции вы сможете представить свой продукт 1500+ гостям из разных стран мира, найти потенциальных клиентов, партнеров, инвесторов, привлечь внимание СМИ и, возможно, встретить новых членов команды. В числе спикеров — представители ведущих мировых корпораций, венчурных фондов.

tech-конференция EMERGE

В прошлом году EMERGE посетило 2100+ человек из 43 стран. Среди них: 34% — основатели стартапов и CEO, 28% — tech специалисты.

Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.

Организатор — Emerge Global Ventures Ltd.

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