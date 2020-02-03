Brocade SAN 2020. Алматы

Бесплатный семинар «Brocade SAN 2020» для технических специалистов и руководителей, занимающихся ИТ-инфраструктурой.

Приглашаем на бесплатный семинар «Brocade SAN 2020» для технических специалистов и руководителей, занимающихся ИТ-инфраструктурой. Приглашаются конечные пользователи, системные интеграторы, дистрибуторы и вендоры.

В этом году первые полтора часа семинара будут посвящены основам Fibre Channel — SAN для начинающих. Ведут семинар Николай Умнов, менеджер по продажам, и Сергей Целиков, системный инженер SAN, Россия и СНГ, Brocade Storage Networking, Broadcom. Также ожидается участие ОЕМ-партнеров.

Семинар состоится с 9:00 до 18:00, во вторник, 4 февраля 2020 года. Письменное подтверждение регистрации Brocade обязательно. Для участия в семинаре необходимо заполнить форму регистрации и отправить ее по адресам nickolay.umnov@broadcom.com и sergey.tselikov@broadcom.com, тема письма ALMATY.