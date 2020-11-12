PROFIT Security Day. Алматы

Информационная безопасность для бизнеса — конференция для руководителей и специалистов по ИБ и информационным технологиям.

Информационная безопасность продолжает оставаться одним из самых актуальных вопросов. Причем, с развитием ИТ-инфраструктуры в компании растет и разнообразие угроз. А значит, организации должны выстраивать комплексную систему защиты.

— На что обратить внимание в первую очередь?

— Какие угрозы наиболее опасны?

— Какие решения использовать?

Об этих и других вопросах мы и поговорим на конференции PROFIT Security Day в Алматы.

Хэштег мероприятия #ProfitSecurityDay

Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.