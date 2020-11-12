PROFIT Security Day. Алматы
Информационная безопасность для бизнеса — конференция для руководителей и специалистов по ИБ и информационным технологиям.
Мероприятие пройдет 13 ноября 2020 года
Место проведения — Алматы
Информационная безопасность продолжает оставаться одним из самых актуальных вопросов. Причем, с развитием ИТ-инфраструктуры в компании растет и разнообразие угроз. А значит, организации должны выстраивать комплексную систему защиты.
— На что обратить внимание в первую очередь?
— Какие угрозы наиболее опасны?
— Какие решения использовать?
Об этих и других вопросах мы и поговорим на конференции PROFIT Security Day в Алматы.
Хэштег мероприятия #ProfitSecurityDay
Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.
Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-20, 317-14-92