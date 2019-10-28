Kolesa GO meetup. Алматы

Мероприятие для Back-end-разработчиков, которые используют Golang в повседневной работе, и всех, кто хочет начать его использовать.

Kolesa Team и Gopher приглашают на Kolesa GO meetup, который пройдет 29 октября. Back-end-разработчики, которые используют Golang в повседневной работе, и все, кто очень хочет начать его использовать, добро пожаловать на митап!

С докладами выступят:

— Виталий Березнев, «Go в Kolesa Group»

— Антон Сергеев, «Go под капотом»

— Алтынбек Шарипов, «JSON Marshal / Unmarshal интерфейсов в Go»

Для участия необходима предварительная регистрация.