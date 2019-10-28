Kolesa GO meetup. Алматы
Мероприятие для Back-end-разработчиков, которые используют Golang в повседневной работе, и всех, кто хочет начать его использовать.
Мероприятие пройдет 29 октября 2019 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Шевченко, 157/4, офис Kolesa Group.
Kolesa Team и Gopher приглашают на Kolesa GO meetup, который пройдет 29 октября. Back-end-разработчики, которые используют Golang в повседневной работе, и все, кто очень хочет начать его использовать, добро пожаловать на митап!
С докладами выступят:
— Виталий Березнев, «Go в Kolesa Group»
— Антон Сергеев, «Go под капотом»
— Алтынбек Шарипов, «JSON Marshal / Unmarshal интерфейсов в Go»
Для участия необходима предварительная регистрация.