Micro Focus MeetUp. Алматы

Встреча с лидером в области инфраструктурного программного обеспечения.

8 октября в Алматы состоится Micro Focus MeetUp — встреча с лидером в области инфраструктурного программного обеспечения. Миссия Micro Focus заключается в том, чтобы помочь компаниям освоить новые технологии из мира «Гибридного IT», максимально сохраняя при этом уже сделанные инвестиции.

На встрече мы обсудим:

— Обзор решений Micro Focus по безопасности

— Решения Micro Focus для построения SOC различных масштабов

— Fortify: тестирование приложений на уязвимости

— Новое решение Interset: поведенческая аналитика и машинное обучение

— Обзор решений по идентификации пользователей на базе NetIQ.

Для участия необходима предварительная регистрация.