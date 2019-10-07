Micro Focus MeetUp. Алматы
Встреча с лидером в области инфраструктурного программного обеспечения.
Мероприятие пройдет 8 октября 2019 года
Место проведения — Алматы
8 октября в Алматы состоится Micro Focus MeetUp — встреча с лидером в области инфраструктурного программного обеспечения. Миссия Micro Focus заключается в том, чтобы помочь компаниям освоить новые технологии из мира «Гибридного IT», максимально сохраняя при этом уже сделанные инвестиции.
На встрече мы обсудим:
— Обзор решений Micro Focus по безопасности
— Решения Micro Focus для построения SOC различных масштабов
— Fortify: тестирование приложений на уязвимости
— Новое решение Interset: поведенческая аналитика и машинное обучение
— Обзор решений по идентификации пользователей на базе NetIQ.
Для участия необходима предварительная регистрация.
Организатор — Softprom by ERC
г. Алматы, ул. Муратбаева д.180, оф. 503 БЦ Гермес
+7 (727) 352-74-01