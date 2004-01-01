Стажировка в IT-стартапах США. Казахстан

Главный критерий отбора — профессиональные навыки и желание самосовершенствоваться.

Хотите оказаться в гуще событий и испытать свои силы среди сильнейших IT-специалистов мира? Кремниевая долина ждет вас! Научно-образовательный фонд им. Академика Шахмардана Есенова объявляет конкурс на прохождение бесплатной стажировки в одном из перспективных стартапов США. Это ваш шанс кардинально изменить свою жизнь.

В конкурсе могут участвовать граждане Казахстана, достигшие совершеннолетия. Главный критерий отбора — профессиональные навыки и желание самосовершенствоваться.

Период приема заявок: 16 сентября — 20 октября. Количество грантов: 5

Система отбора:

1 этап — оценка заявок;

2 этап — интервью;

3 этап — онлайн-тестирование.

Общие требования:

— Владение английским языком на уровне «Upper Intermediate» (IELTS — мин. 6.0; TOEFL iBT — мин. 80);

— Опыт работы в сфере информационных технологий — от 1 года;

— Знание систем управления (git/ svn/ другие), command line/ssh, testing, developer methodologies (Agile/spiral/…), знакомство с Сloud (AWS/Azure/…);

— Диплом бакалавра по специальности информатика, либо другой технической специальности.

Подать заявку можно на сайте фонда.