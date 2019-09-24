Программа софтлендинга Skolkovo. Казахстан

Казахстанские стартапы смогут познакомиться с правилами ведения бизнеса на территории России.

Фонд Skolkovo приглашает казахстанские стартапы принять участие в программе софтлендинга. Цель программы — знакомство участников с правилами ведения бизнеса на территории России, а также о том, как минимизировать риски при регистрации юридического лица. Проекты, которые приглашаются к отбору, могут быть из следующих сфер: энергоэффективность, IT, биомедицина, сельское хозяйство, ядерные и космические технологии.

В рамках программы софтлендинга участник получит:

— знакомство с институтами развития, органами государственной власти, инвесторами и партнерами Фонда;

— детальный анализ проекта участника, консультирование;

— бесплатное место в коворкинге на период обучения.

Помимо этого, не исключено, что участники программы по завершению смогут получить статус резидента Фонда Skolkovo. Старт программы — 21 октября 2019 года, продолжительность — 1 месяц, язык — английский.

Участие в программе бесплатное, заявку необходимо подать не позднее 25 сентября.