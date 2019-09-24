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36,8 млрд тг. заработал Казахтелеком в I полугодии 2019

Программа софтлендинга Skolkovo. Казахстан

Казахстанские стартапы смогут познакомиться с правилами ведения бизнеса на территории России.

Мероприятие пройдет 26 августа — 25 сентября 2019 года
Место проведения — Казахстан

Фонд Skolkovo приглашает казахстанские стартапы принять участие в программе софтлендинга. Цель программы — знакомство участников с правилами ведения бизнеса на территории России, а также о том, как минимизировать риски при регистрации юридического лица. Проекты, которые приглашаются к отбору, могут быть из следующих сфер: энергоэффективность, IT, биомедицина, сельское хозяйство, ядерные и космические технологии.

В рамках программы софтлендинга участник получит:

— знакомство с институтами развития, органами государственной власти, инвесторами и партнерами Фонда;
— детальный анализ проекта участника, консультирование;
— бесплатное место в коворкинге на период обучения.

Помимо этого, не исключено, что участники программы по завершению смогут получить статус резидента Фонда Skolkovo. Старт программы — 21 октября 2019 года, продолжительность — 1 месяц, язык — английский. 

Участие в программе бесплатное, заявку необходимо подать не позднее 25 сентября.

Организатор — Фонд Сколково
+7 (495) 825-55-55

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