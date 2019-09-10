Бизнес на волне цифровой трансформации. Вебинар

СЭД/ECM-платформа Docsvision приглашает к партнерству.

11 сентября 12:00 (время Астаны) приглашаем представителей IT компаний-интеграторов Казахстана и Средней Азии, готовых развивать свои компетенции в области автоматизации документооборота и бизнес-процессов при поддержке сильного вендора, на вебинар компании «ДоксВижн».

Docsvision — высокотехнологичная платформа цифровой трансформации предприятий. Входит в топ-3 СЭД/ECM-систем в России. За 15 лет на Docsvision реализовано порядка 1500 проектов автоматизации бизнес-процессов и документооборота разного масштаба и сложности. Внедрение и настройку решений осуществляет сеть партнеров-интеграторов: около 100 компаний, абсолютно разных по размеру, структуре бизнеса и портфелю предложений. У Docsvision есть успешные проекты в регионе Средней Азии и есть компании-партнеры, но емкость растущего рынка гораздо больше.

В связи с этим, а также в свете того, что партнерская программа «ДоксВижн» вошла в топ лучших программ российских вендоров СЭД/ECM (по результатам аналитического исследования TAdviser, 2019 г.) предлагаем рассмотреть возможности сотрудничества и развития проектного бизнеса.

Главные темы вебинара:

— Краткое знакомство и ценность, которую предлагает конечным клиентам Docsvision;

— Партн ерская программа. Что вендор предлагает партнеру?

— Принципы работы с заказчиками, гарантии и права партнеров.

— Маркетинг и пресейл, поддержка первой продажи.

— Математика проектов.

— Как стать партнером? Обучение и сертификация.

— Истории успеха партнеров.

Вебинар проведет Валерий Схудобенов, региональный менеджер по работе с партнерами «ДоксВижн». Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

Узнайте больше о нас на Docsvision.com, посмотрите мини-интервью с нашими текущими партнерами и приходите со своими вопросами!