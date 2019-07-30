StartUp Kazakhstan. Казахстан

Открыт конкурс на участие в новой волне акселерационной программы.

Tech Garden и Global Venture Alliance (GVA) запускают четвертую волну приёма заявок на акселерационную программу StartUp Kazakhstan. В рамках программы стартапы смогут привлечь инвестиции, получат возможность поработать с представителями крупных компаний и шанс на развитие своего стартапа в комфортных условиях из любой точки мира. Участникам также будет доступна юридическая помощь с регистрацией юр.лица в Казахстане, комментарии по проектам от лучших специалистов и экспертов бизнес-индустрии, мастер-классы от отраслевых профессионалов, возможность познакомиться с крупнейшими казахстанскими и международными корпорациями.

Стартапы, участвующие в проекте, отбираются по восьми направлениям:

— Индустрия 4.0 +

— Умный Город

— Fintech, Banking и страхование

— Новые материалы (добыча и переработка)

— Retail и e-commerce

— Логистика

— EdTech

— Телеком

Проекты должны подходить под следующие требования:

— Иметь готовый продукт или MVP/прототип

— Иметь первые продажи или подтвержденные предзаказы

Для участия в программе необходимо подать заявку онлайн. Прием заявок продлится с 8 апреля по 31 июля 2019 года, после чего экспертное жюри из представителей Tech Garden и GVA отберет заявки в программу акселерации по каждому из направлений. Участие в программе бесплатное.