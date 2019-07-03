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Презентация bpm’online studio free. Интернет

Новый продукт изменит подход к построению и описанию бизнес-процессов организации.

Мероприятие пройдет 4 июля 2019 года
Место проведения — Интернет

Компания Террасофт, лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, приглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового бесплатного продукта bpm’online studio free, который изменит подход к построению и описанию бизнес-процессов организации.

Презентация bpm’online studio free

Видеорепортаж с участием управляющих партнеров и продуктовых лидеровТеррасофт состоится 4 июля в 10:00 (МСК). Присоединяйтесь — это отличная возможность узнать о технологических новинках, а также планах по развитию платформы и продуктов bpm’online!

Ключевые цели онлайн-презентации:

— Разрушить миф, что разработка корпоративного программного обеспечения — это сложно, долго и дорого.
— Предложить инструмент, который поможет наладить тесное сотрудничество бизнеса и ИТ.
— Познакомить с новейшими технологиями, которые изменят подход к описанию, регламентированию и автоматизации бизнес-процессов организации.
— Расширить круг единомышленников, которым интересны современные BPM-инструменты, а также технологии low-code и no-code как основа и ключевой драйвер ускорения бизнеса.

Регистрируйтесь на сайте Террасофт.

Участники первыми получат доступ к bpm’online studio free — бесплатному продукту, релиз которого состоится в день презентации. Не пропустите!

Организатор — Группа компаний Terrasoft
+7 (495) 280-16-80

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