Презентация bpm’online studio free. Интернет
Новый продукт изменит подход к построению и описанию бизнес-процессов организации.
Компания Террасофт, лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, приглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового бесплатного продукта bpm’online studio free, который изменит подход к построению и описанию бизнес-процессов организации.
Видеорепортаж с участием управляющих партнеров и продуктовых лидеровТеррасофт состоится 4 июля в 10:00 (МСК). Присоединяйтесь — это отличная возможность узнать о технологических новинках, а также планах по развитию платформы и продуктов bpm’online!
Ключевые цели онлайн-презентации:
— Разрушить миф, что разработка корпоративного программного обеспечения — это сложно, долго и дорого.
— Предложить инструмент, который поможет наладить тесное сотрудничество бизнеса и ИТ.
— Познакомить с новейшими технологиями, которые изменят подход к описанию, регламентированию и автоматизации бизнес-процессов организации.
— Расширить круг единомышленников, которым интересны современные BPM-инструменты, а также технологии low-code и no-code как основа и ключевой драйвер ускорения бизнеса.
Регистрируйтесь на сайте Террасофт.
Участники первыми получат доступ к bpm’online studio free — бесплатному продукту, релиз которого состоится в день презентации. Не пропустите!