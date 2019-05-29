Поездка в цифровую трансформацию. Алматы

Конференция CITIC Telecom CPC даст вам возможность понять основные модели глобальных ИТ-инфраструктур: от управления облаками и приложениями, до политики безопасности.

«Цифровая трансформация» является одним из наиболее часто используемых терминов в мире предпринимательства. Вы не раз слышали об этом на конференциях, семинарах или сидя в офисе за чашечкой кофе. В наши дни все чаще и чаще говорят об этом, но не все предприятия отчетливо понимают, как правильно внедрить цифровую трансформацию в реальность в структурированном виде. Руководители высшего звена стремятся быстро перейти от устаревших инфраструктур к новейшим технологиям, таким как AI, Big Data, IoT и Blockchain и эффективно интегрироваться с бизнес-приложениями из разных отраслей. Прочный фундамент ИКТ является жизненно важным фактором, который стимулирует цифровую трансформацию и создает огромные ценности для бизнеса, позволяя предприятию сосредоточиться на ключевых бизнес-целях и грамотно внедрять инновации.

Мероприятие «На пути в цифровую трансформацию», организованное компанией CITIC Telecom CPC в Казахстане, дает возможность предприятиям понять основные модели глобальных ИТ-инфраструктур: от управления облаками и приложениями, до политики безопасности. Лучшие специалисты компании расскажут о последних тенденциях и технологических достижениях в области ИКТ, поделятся успешным опытом внедрения инноваций.

В программе мероприятия — обсуждение Цифрового Шелкового пути и возможностей для предприятий Казахстана, новых тенденций в цифровой трансформации, а также вопросов безопасности.

Для участия необходима регистрация.