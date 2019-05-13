Google I/O19 — Extended. Алматы
Будем обсуждать темы мобильной разработки, представленные на Google I/O’19 в Калифорнии.
Мероприятие пройдет 14 мая 2019 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Шевченко 157/4, Kolesa Group
14 мая в офисе Kolesa Group пройдет Google I/O'19 – Extended, где мы будем обсуждать темы мобильной разработки, представленные на Google I/O'19 в Калифорнии, разберем основные доклады и нововведения, подведем итоги трех дней.
Количество мест ограниченно, обязательна предварительная регистрация.
Организатор — ТОО «Колеса»
г. Алматы, ул. Шевченко 157/4
+7 (727) 331-11-86, (775) 031-11-86