Будем обсуждать темы мобильной разработки, представленные на Google I/O’19 в Калифорнии.

14 мая в офисе Kolesa Group пройдет Google I/O'19 – Extended, где мы будем обсуждать темы мобильной разработки, представленные на Google I/O'19 в Калифорнии, разберем основные доклады и нововведения, подведем итоги трех дней.

Количество мест ограниченно, обязательна предварительная регистрация.