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Google I/O19 — Extended. Алматы

Будем обсуждать темы мобильной разработки, представленные на Google I/O’19 в Калифорнии.

Мероприятие пройдет 14 мая 2019 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Шевченко 157/4, Kolesa Group

14 мая в офисе Kolesa Group пройдет Google I/O'19 – Extended, где мы будем обсуждать темы мобильной разработки, представленные на Google I/O'19 в Калифорнии, разберем основные доклады и нововведения, подведем итоги трех дней.

Количество мест ограниченно, обязательна предварительная регистрация.

Организатор — ТОО «Колеса»
г. Алматы, ул. Шевченко 157/4
+7 (727) 331-11-86, (775) 031-11-86

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