Axis в городе. Партнерские дни 2019. Нур-Султан

Вас ждут практические сессии, бизнес-игра и ответы на часто задаваемые вопросы.

Компания Axis Communications совместно с дистрибуторами приглашает вас окунуться в мир Axis в вашем городе! Мы сделали мероприятие на основе именно ваших, часто задаваемых вопросов.

Многие объекты именно в вашем городе находятся под пристальным вниманием наших видеокамер. Как они работают? Как интегрировать решения Axis с существующей инфраструктурой? Почему наши решения являются передовыми? Как убедить заказчика? Если есть более дешевые решения?

В этом году серия наших мероприятий посвящена практическим сессиям и будет полезна многим специалистам. Вы узнаете об особенностях партнерской программы, познакомитесь с практическими аспектами применения продуктов и решений, а также поучаствуете в захватывающей бизнес-игре.

Для инженеров — сессии помогут ответить на вопросы: Как это выглядит вживую? Как это работает? С чем можно интегрировать?

Для менеджеров по продажам — сессии помогут найти ответы на вопросы: Как это продавать? Какие есть аргументы? Какие есть практики внедрения решений Axis?

Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию.